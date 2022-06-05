Мнение: Финансовый шторм в США, победа России в экономической войне и «сверхдержава полного спектра»



1. В Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером говорили про беспомощные попытки Джо Байдена найти дешёвую нефть и про финансовый шторм, который (по свидетельству главы банка Джей Пи Морган) надвигается сейчас на долларовый мир. Фрагмент про шторм я прикрепил к посту. Если коротко: судя по всему, Америку ждёт катастрофа.

Полную версию видео можно найти на Спонсоре, как обычно (ссылка).

2. Западные СМИ продолжают ныть из-за победы России на экономическом фронте, из-за провала стратегии изоляции и финансового удушения нашей страны (ссылка):

По прошествии трех месяцев с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и РФ в ней побеждает. Так считает обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт.

По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса. «За первые четыре месяца 2022 года [президент России Владимир] Путин может похвастаться положительным сальдо счета текущих операций в размере 96 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — указывает Эллиотт.

Он также счел, что еще одной «неожиданной финансовой удачей» для Кремля стал рост стоимости сырой нефти после объявления Евросоюзом о частичном запрете на экспорт российской нефти. Обозреватель сообщает, что Россия без труда находит альтернативные рынки. В частности, экспорт нефти и газа в Китай в апреле вырос более чем на 50 процентов в годовом исчислении.

3. Ранее Россию на Западе называли энергетической сверхдержавой. Теперь западные аналитики обнаружили, что мы являемся ключевым поставщиком не только энергии, но и множества других товаров (ссылка):

Обозреватель Forbes Тилак Доши в своем очередном аналитическом материале не открывает Америки. <…> Взяв за точку отсчета 24 февраля, он напоминает: США, Великобритания и Европейский союз вместе со своими ближайшими союзниками навязали самую всеобъемлющую и беспрецедентную экономическую атаку на суверенное государство в новейшей истории.

Алчный альянс экспроприировал (УКРАЛ) едва ли не половину валютных резервов ЦБ России и заблокировал доступ ключевых российских банков к международной платежной системе SWIFT. Тотальная экономическая война, развязанная против Москвы, должна была опустошить российскую экономику, разрушить рубль и, возможно, привести к «свержению президента Владимира Путина».

Именно тогда «сонный» глава Белого дома Джо Байден сообщил о том, что «Путин должен уйти». Призыв дедушки американской демократии мгновенно растиражировали мировые средства массовой информации.

Но Путин решил остаться и прогноз старины Байдена про «доллар за двести рублей» сегодня вызывает смех не только в российском ЦБ, но по всему миру. Наш непотопляемый «деревянный» торгуется нынче в районе шестидесяти двух и уютно чувствует себя среди лучших мировых валют по отношению к «зеленому». И ставка процентная пришла в норму, что не может не радовать народонаселение.

Диванные «эксперты» зачастую примитивно шутят, намекая на то, что ВВП России сопоставим с «экономически отсталой Испанией», но мудрый Эмброуз Эванс-Притчард из The Daily Telegraph называет РФ «товарной сверхдержавой полного спектра, менее уязвимой для санкций, чем сама Европа».

А Доши напоминает: «Россия — третий по величине производитель пшеницы в мире и ведущий нетто-экспортер. И крупнейший в мире экспортер удобрений, занимающий третье место по экспорту алюминия и четвертое или пятое место среди крупнейших в мире экспортеров чугуна и стали (в зависимости от того, входит ли ЕС в целом в этот список). И ведущий экспортер ключевых промышленных металлов: палладий, платина, никель и медь, имеющих решающее значение для амбиций Запада по „энергетическому переходу“ на возобновляемые источники энергии. И тяжеловесный экспортер ископаемого топлива на мировых рынках, крупнейший в мире поставщик природного газа, второй — нефти (после Саудовской Аравии) и третий — угля (после Австралии и Индонезии)».

Корреспондент саркастично подмечает: через два месяца после того, как лидеры ЕС отвергли план Кремля «рубли за газ», по меньшей мере двадцать европейских импортеров природного газа, включая ведущие компании ENI, Uniper и OMV, открыли счета в Газпромбанке, дабы обеспечить платежи в рублях, а еще четырнадцать импортеров запросили аналогичные льготы у банка. Причем Россия незамедлительно приостановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию за неуплату за поставки газа в рублях.