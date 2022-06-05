 

Марк Фейгин и Алексей Арестович подрались в прямом эфире канала Фейгин Live

05.06.2022, 18:57, Разное
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В воскресенье вечерний эфир «Фейгин и Арестович» прервался раньше времени – его участники поссорились, а затем начали драться, не подумав о том, что происходящее транслируется на YouTube.

Спор в прямом эфире начался после заявления Марка Фейгина, что у его YouTube-канала больше подписчиков, чем у канала Алексея Арестовича. Последний возразил и сказал, что это легко проверить – количество подписчиков каждого канала видно невооружённым глазом. С этого начались взаимные оскорбления, а затем и драка.

– Арестович привык, что я с ним вечно соглашаюсь, я ему поддакиваю и задаю удобные вопросы. Как только я сказал что-то, что ему не понравилось, он тут же бросился меня бить. Как так можно, я не понимаю! – сказал Фейгин в своём эфире, который он вёл уже один.

Победу в драке каждая из сторон приписывает себе. У Фейгина разбит нос, а Арестович, по сообщению офиса Президента Украины, будет вести утренний брифинг в понедельник в тёмных очках. Арестович описывает битву в свойственных ему обтекаемых выражениях.

– Дружище Марк резво пошёл в атаку, решил, что нащупал брешь в моей обороне. Ничего не скажу, это было по-своему мужественно и решительно. Я отступил на один шаг, к краю кадра, а уже там вытормозил агрессора и отбросил далеко назад, – сказал он.

Во избежание новых эксцессов впредь в студии Фейгин Live будут дежурить наблюдатели ОБСЕ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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