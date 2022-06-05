 

Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию

05.06.2022, 18:40, Новости дня
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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщают сербские СМИ со ссылкой на свои источники.

«Прибытие высокопоставленного гостя из Москвы находится под большим вопросом, поскольку Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это стало подтверждением слов президента Сербии Александра Вучича, публично заявившего о том, что дела осложняются в связи с планируемым приездом министра иностранных дел Российской Федерации», – информирует сербская газета «Вечерние новости».

Газета пишет, что Вучич в 10.00 (11.00 мск) понедельника проведет встречу с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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