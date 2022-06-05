Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.

«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.

Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».

Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.

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