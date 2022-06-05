 

Россия направила в ФИФА протест из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

05.06.2022, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский футбольный союз (РФС) направил в Международную федерацию футбола (ФИФА) протесты из-за изображения Крыма в составе Украины на форме национальной сборной этой страны и отдельных высказываний представителей Украинской ассоциации футбола (УАФ) в отношении граждан России, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрацией на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сборные Украины и Уэльса в воскресенье в Кардиффе разыграют последнюю путевку в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В 2021 году перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.21 / СБУ разоблачила незаконную схему при регистрации техники аграриями. Ее оценили в 30 млн в год

15.09.20 / Жители острова Лесбос требуют вывезти оттуда всех мигрантов

16.10.21 / Ученые помогли ящерице отрастить идеальный хвост

18.05.21 / ERR – картошка вместо цветов — центр Тарту украсила овощная клумба

18.07.21 / Все КПВВ на линии разграничения открыты, но пропуск осуществляется в двух – МВД Украины

06.08.20 / Лукашенко начал расследование о его намеренном заражении коронавирусом

13.11.20 / “Нафтогаз” рассказал, сколько в Украине населенных пунктов остались без тепла

02.04.21 / В Госфискальной службе сообщили о возмещении в госбюджет более 200 млн грн неуплаченных налогов

28.08.20 / “Никаких компромиссов”. Глава Украинского института нацпамяти ответил на вопрос о возможности консенсуса с Польшей

26.08.20 / Представлена тюнинг-версия модели Volkswagen Polo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика