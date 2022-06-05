Россия направила в ФИФА протест из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

Российский футбольный союз (РФС) направил в Международную федерацию футбола (ФИФА) протесты из-за изображения Крыма в составе Украины на форме национальной сборной этой страны и отдельных высказываний представителей Украинской ассоциации футбола (УАФ) в отношении граждан России, сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрацией на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сборные Украины и Уэльса в воскресенье в Кардиффе разыграют последнюю путевку в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В 2021 году перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

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