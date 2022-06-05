Рабочие убили предпринимателя и напали на его жену в Тульской области

В Тульской области задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя и покушении на убийство его супруги, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«В Тульской области возбуждены уголовные дела по факту убийства предпринимателя и покушения на убийство его супруги», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 4 июня двое иностранных граждан работали на территории частного дома в городе Чекалин, где жили 52-летний предприниматель и его жена. Двое мужчин избили хозяина дома, от полученных травм он умер на месте, затем избили его жену, заставив открыть сейф с деньгами. Мужчины похитили 2 млн рублей, связали женщину и бросили в бассейн. Потерпевшая выбралась из воды и сообщила о случившемся в полицию.

«Благодаря грамотно проведенным сотрудниками управлений СК и МВД следственно-оперативным мероприятиям, местонахождение подозреваемых 2004 и 1990 годов рождения удалось установить на территории Москвы и Ленинградской области соответственно. В настоящее время они задержаны», – добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве на два месяца арестовали гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины.

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