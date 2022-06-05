 

Рабочие убили предпринимателя и напали на его жену в Тульской области

05.06.2022, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Тульской области задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя и покушении на убийство его супруги, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«В Тульской области возбуждены уголовные дела по факту убийства предпринимателя и покушения на убийство его супруги», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 4 июня двое иностранных граждан работали на территории частного дома в городе Чекалин, где жили 52-летний предприниматель и его жена. Двое мужчин избили хозяина дома, от полученных травм он умер на месте, затем избили его жену, заставив открыть сейф с деньгами. Мужчины похитили 2 млн рублей, связали женщину и бросили в бассейн. Потерпевшая выбралась из воды и сообщила о случившемся в полицию.

«Благодаря грамотно проведенным сотрудниками управлений СК и МВД следственно-оперативным мероприятиям, местонахождение подозреваемых 2004 и 1990 годов рождения удалось установить на территории Москвы и Ленинградской области соответственно. В настоящее время они задержаны», – добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве на два месяца арестовали гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.21 / В Беларуси в три раза увеличили штрафы за участие в акциях протеста

18.08.21 / На Ямале умерли трое пострадавших из-за хлопка газа

31.08.21 / “Похоже, будут близнецы”, “Вам так идет беременность”. Пышнотелая модель Грэм оголила блестящий от масла живот

31.01.21 / “Возможно, попросили”. Венедиктов прокомментировал заявление Симоньян о “присоединении Донбасса”

05.04.21 / Под Рязанью три человека погибли в ДТП с грузовиком

19.12.20 / Помпео объявил Россию врагом США

11.03.21 / В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

29.10.20 / За сутки в Украине COVID-19 выявили у 287 детей – Степанов

23.08.20 / ВС Белоруссии приступили к охране госграницы

09.12.20 / CNBC – генпрокурор Техаса потребовал отменить результаты выборов в четырёх штатах США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика