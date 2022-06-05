 

В Ливане назвали планы Израиля начать бурение на спорном участке шельфа провокацией

05.06.2022, 17:15, Новости дня
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Президент Ливана Мишель Аун выразил серьезную озабоченность по поводу намерений Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

«Ливан расценит любые действия Израиля в спорном пограничном районе как провокацию и враждебный акт», – предупредил Аун, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, необходимо срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.

В свою очередь премьер-министр республики Наджиб Микати обратился к СБ ООН с призывом не допустить возникновения пограничного кризиса. «Цель Израиля – создать новый свершившийся факт, вопреки законным правам Ливана на свои природные ресурсы, – отметил он. – Это очень опасный шаг, который повлечет за собой обострение напряженности».

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Ситуация усугубляется тем, что морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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