В Ливане назвали планы Израиля начать бурение на спорном участке шельфа провокацией
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Президент Ливана Мишель Аун выразил серьезную озабоченность по поводу намерений Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.
«Ливан расценит любые действия Израиля в спорном пограничном районе как провокацию и враждебный акт», – предупредил Аун, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.
По его словам, необходимо срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.
В свою очередь премьер-министр республики Наджиб Микати обратился к СБ ООН с призывом не допустить возникновения пограничного кризиса. «Цель Израиля – создать новый свершившийся факт, вопреки законным правам Ливана на свои природные ресурсы, – отметил он. – Это очень опасный шаг, который повлечет за собой обострение напряженности».
Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок шельфа в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Ситуация усугубляется тем, что морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена.
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