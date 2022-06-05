В США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России

Ситуация в Украине должна завершиться мирно на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.

«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», – цитирует статью РИА «Новости».

По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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