Экспериментальная «Армата» вернулась после 7 лет автономной службы в Африке

В Россию триумфально вернулся из Африки танк «Армата» в сверхтяжёлой модификации.

В 2015 году в обстановке полной секретности его забросили в Эфиопию для ведения боевых действий против одного из местных племён – таким образом боевую машину хотели испытать в деле перед началом массового выпуска.

Особенностью этой миссии стала её полная автономность. Экипаж состоял из четырёх человек – двух офицеров и двух рядовых. Из соображений секретности им запретили заходить в населённые пункты и пользоваться любыми видами связи. Чтобы не было необходимости пополнять запасы топлива, «Армату» оснастили атомной силовой установкой, воду было предписано добывать из рек, а запасы сухпайков поместили в прицеп к танку.

За семь лет службы экипаж под руководством майора А. Агопьяна уничтожил около 300 вражеских хижин и до 20 складов вооружений, не менее 5 раз он противостоял боевым слонам. Поражение части целей фиксировалось средствами объективного контроля (пока не закончилось место на флеш-карте). Были испытаны новые разрушительные вооружения, в том числе мины, наводящиеся по звуку, тяжёлые 420-миллиметровые снаряды, невидимые снаряды, новые боевые газы и не только.

—