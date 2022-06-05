“Вышла из салона после окрашивания! Женское счастье”: бывшая жена Лепса молодеет день ото дня

Бывшая супруга Лепса сразу после развода ушла из медийного пространства. Анна Шаплыкова удалила свою страницу в социальных сетях и не выходила на связь со своими подписчиками. От этого интерес к деталям ее развода с известным супругом вырос еще больше. Люди хотели знать во всех подробностях, кто именно виновен в распаде пары.

Главные версии развода

До сих пор поклонники звездного семейства выдвигают много версий расставания пары. Одни уверены: в этом виноват только сам артист. И на это есть несколько причин. Первая — роман Григория на стороне. Певцу неоднократно приписывали во время процедуры развода отношения с телеведущей Юлией Барановской. Но это все остается на уровне слухов. Вторая — вредная привычка Лепса. Поговаривают, что певец часто злоупотребляет алкоголем.

Личная жизнь Анны

Сама Анна после развода тоже двигается дальше. Еще в январе появились слухи о ее новом романе. Многодетная мать была замечена в компании мужчины на Мальдивах во время отдыха. Шаплыкова проводила досуг с красавцем Дмитрием Савчуком. До сих пор достоверно неизвестно, были ли мужчина и женщина вместе, но их отношения косвенно подтвердили в звездной среде.

Экс-супруга Лепса не распространяется о личной жизни. Единственный достоверный источник информации об Анне — это ее личный канал в «Телеграме». И на днях женщина опубликовала там новый снимок. Под фото Шаплыкова оставила короткую подпись: «Вышла после окрашивания из салона! Женское счастье». Никакой информации о личной жизни экс-жены артиста там нет.

Возможно ли воссоединение

Вряд ли поклонникам звездной пары стоит рассчитывать на то, что произойдет воссоединение Лепса и Шаплыковой. За весьма короткое время Григорий отлично вжился в роль холостяка-ловеласа, пытающегося все успеть в этой жизни. К примеру, недавно певца видели в компании двух молодых красавиц. Они отлично проводили время в ресторане.