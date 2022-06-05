На белорусско-литовской границе запутавшись в заграждении погиб лось

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом факте гибели дикого животного из-за строящегося Литвой заградительного сооружения на границе.

«Очередной лось оказался в литовской пограничной ловушке. Сегодня, 5 июня, на литовско-белорусской границе обнаружен труп лося. Животное запуталось в «колючке» и пало перед высоким забором», – приводит сообщение комитета РИА «Новости».

Как отмечает комитет, с сентября 2021 года «25 диких зверей убито заграждениями, установленными властями европейских стран на границе с Беларусью».

Напомним, что в ноябре прошлого года Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией. Кроме того, парламент Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения в связи с обострением положения с нелегальной миграцией из стран Азии и Африки.

—