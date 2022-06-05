 

Английская Премьер-лига не допустит к новому сезону игроков без прививок от обезьяньей оспы

05.06.2022, 15:22, Разное
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Для выхода на поле в сезоне 2022-2023 английской Премьер-лиги игрокам потребуется предъявить документ о наличии прививки одной из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от обезьяньей оспы.

– В этом нет ничего особенного, мы понимаем, что эта болезнь не столь заразительна как коронавирус, но чтобы избежать угрозы заражений и переноса матчей, необходимо привить всех футболистов. Думаю, впоследствии за нами последуют и другие лиги, – заявил руководитель Премьер-лиги Гари Хоффман.

Функционер добавил, что если случаев заражения избежать не удастся и в составе одной из команд-участниц матча будут выявлены инфицированные игроки, то игру перенесут, а клуб отправят на двухнедельный карантин.

– Вы знаете, круг контактов инфицированного может быть очень велик. Это не только партнёры по команде и тренеры, но и врачи, массажисты, администраторы и так далее. Кроме того, футбол – контактный вид спорта со множеством единоборств, поэтому проведение матчей в таких условиях может привести к эпидемии, – подчеркнул он.

Через час аналогичные решения по допуску игроков к новому сезону приняли профессиональные лиги Германии, Бельгии и Нидерландов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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