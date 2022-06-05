 

“Они боятся умирать”: боец “ЧВК Вагнера” рассказал о столкновениях с военными США

05.06.2022, 14:31, Разное
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Он отметил, одно из первых столкновений “вагнеровцев” с солдатами США произошло в Сирии. В Дейр-эз-Зоре отряд добровольцев попал в ловушку.

По словам бойца, американцы там работали с боевиками террористической группировки “Исламское государство” (запрещена в РФ). Они застали россиян врасплох, но тоже понесли серьезные потери.

“Американцы — трусы, не умеющие сидеть в окопах и терпеть тяготы войны. Они любят комфорт и привыкли только боевики смотреть типа “Рэмбо”, — заявил “вагнеровец”.

Боец за время работы в “ЧВК Вагнера” успел посетить несколько горячих точек и встретится лицом к лицу с боевиками из разных стран. За это время он составил свой рейтинг сильных воинов. Лидирующую позицию, по его мнению, занимают русские, за ними украинцы. На третьем месте поляки.

“Самыми трусливыми всегда были арабы. Американцы болтаются где-то посередине. Они боятся умирать”, — резюмировал он.



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