ВС России эвакуировали заключенных из колонии в Николаевской области

Российские военные провели спецоперацию по эвакуации 97 осужденных из снегиревской колонии в Николаевской области, которая находится в прифронтовой зоне под постоянным обстрелом украинской артиллерии, рассказал начальник управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгений Соболь.

«Одно из кричащих и нуждающихся подразделений – это снегиревская исправительная колония №5, в которой отбывало наказание 97 осужденных. Больных туберкулезом. Множество раз они обращались на украинскую сторону с призывами о помощи и эвакуировать сотрудников и больных осужденных. Я был впечатлен действиями российских солдат. Они помогли провести специальную операцию, в результате которой мы вывезли 97 украинских осужденных. При этом рисковала не одна сотня российских солдат. Большое спасибо за это», – рассказал он РИА «Новости».

Собеседник агентства рассказал, что осужденные на сегодняшний день находятся в Голопристанской исправительной колонии для больных туберкулезом.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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