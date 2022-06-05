 

Сотрудники УСИН в Херсоне получили зарплату в рублях

05.06.2022, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплаты в полном объеме в рублях, выплаты оказались в два раза больше прежнего оклада, выплачиваемого киевскими властями, сообщил начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь.

«Нами была подана заявка в военно-гражданскую администрацию, и всем нам была выплачена заработная плата в стопроцентном размере. Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам», – цитирует его РИА «Новости».

Соболь отметил, что «заработная плата стала в 2-2,5 раза выше, люди были приятно удивлены, и я думаю, это будет хорошим стимулом двигаться дальше».

Говоря о численности сотрудников и возможном дефиците кадров, он подчеркнул, что картина в разных подразделениях отличается. В некоторых отток кадров после начала военной операции составил не более 5% сотрудников, в других около 70%.

«Хотелось бы обратить внимание, что у нас плюс 50 человек за последние две недели. Комендатура предоставила нам квалифицированных специалистов. Люди ищут работу и понимают, что они будут работать под триколором, и понимают, что смогут двигаться вперед по законам, которые в России», – добавил он.

В среду глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Херсонской области ожидают, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских, что будет стимулировать восстановление промышленных предприятий.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.21 / В Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом»

12.11.20 / Минобороны собралось развернуть мобильный госпиталь в Хакасии

31.12.20 / Решетилова: Гранаты, подложенные маме Шабунина, – спойлер 2021 года. Анонс, что нам будут закрывать рты всеми способами

11.09.20 / Поклонники устроили «паломничество» в СИЗО к Ефремову

10.08.20 / Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

13.07.20 / Защита обжаловала арест Фургала

22.09.21 / Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане

17.09.20 / Тихановская выразила сожаление в связи со встречей Лукашенко и Путина

05.03.22 / Режим тишины в Мариуполе установили до 17.00

04.01.22 / “Она их обожает”. Галкин рассказал о двух самых любимых книгах Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика