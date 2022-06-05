 

Раскол бизнеса и власти – Байден и Безос с Маском обвиняют друг друга в рекордной инфляции в США

05.06.2022, 13:35, Разное
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Президент США Джо Байден указывает на «трёх подозреваемых» в стремительном росте инфляции: Путина, Федеральную резервную систему и крупные компании, пишет Handelsblatt. На этот раз под удар попали самые богатые — Байден призвал их платить «честную» долю налогов. В ответ Джефф Безос и Илон Маск обвинили администрацию в неправильном руководстве. Для Байдена инфляция постепенно становится вопросом политического выживания: если цены продолжат расти, на предстоящих осенью выборах демократы, скорее всего, потеряют большинство в сенате.


AP

Сначала произошёл спор с Джеффом Безосом. Президент США Джо Байден написал в Twitter: «Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю». Основатель Amazon ответил: «Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего бьёт по наименее богатым. Неправильное руководство не поможет стране». В высокой инфляции, по мнению Безоса, виноваты в первую очередь правительственные программы стимулирования экономики, пишет Handelsblatt.

Несколько дней назад масла в огонь подлил Илон Маск: «Эта администрация, похоже, мало что делает», — заявил глава Tesla в подкасте. Вскоре после этого он сообщил в Twitter, что, несмотря на то, что в прошлом всегда поддерживал демократов, на следующих выборах будет голосовать за республиканцев.

Между Белым домом и бизнес-лидерами по всей стране наметился раскол, и Безос с Маском не одиноки в своей критике. Многие американские предприниматели отвернулись от Трампа после штурма Капитолия в январе 2021 года. Байден извлёк из этого «огромную выгоду». Но в последнее время всё больше руководителей крупных предприятий критикуют администрацию Байдена — хоть в основном и за закрытыми дверями.

Основная проблема — инфляция. Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 8,3% и обновила рекорд за 40 лет. На этой неделе генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о надвигающемся «экономическом урагане». И, по мнению многих топ-менеджеров, Вашингтон делает недостаточно, чтобы его предотвратить.

Для Байдена этот вопрос чрезвычайно актуален, особенно в свете промежуточных выборов в ноябре: если цены на газ, продукты и жильё останутся столь же высокими, как сейчас, демократы, скорее всего, потеряют и «без того мизерное большинство» в сенате.

Республиканцы возлагают вину за инфляцию на Байдена. Они уверены, что именно программы финансовой помощи способствуют росту цен. Байден, с другой стороны, указывает на «трёх подозреваемых»: Путина, Федеральную резервную систему (ФРС) США и крупные компании.

Президента РФ Владимира Путина Байден обвиняет в том, что конфликт на территории Украине взвинтил цены на нефть во всём мире. Более высокие цены на мировом рынке и в самом деле бьют по США, несмотря на то что страна покрывает свои потребности за счёт внутренних источников. Однако цены на нефть в США выросли ещё до украинского кризиса — в процессе восстановления экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией.

Обвинения Байдена в адрес ФРС звучат «несколько дипломатичнее». На этой неделе Байден принял в Белом доме председателя ФРС Джерома Пауэлла. Этой «довольно необычной встречей» он дал понять, что за инфляцию несёт ответственность и ФРС. «Я не буду вмешиваться», — заявил он на встрече.

Ранее в статье The Wall Street Journal Байден пояснил, что ФРС несёт «основную ответственность за контроль над инфляцией». Дональд Трамп «дискредитировал» ФРС, а другие его предшественники пытались «неподобающим образом» влиять на её решения в периоды повышенной инфляции. «Я этого делать не буду», — заверил в своей статье президент США. Но при этом он «ловко переложил» ответственность за инфляцию на ФРС.

Третий подозреваемый — компании. Байден и другие демократы, такие как Элизабет Уоррен, выбрали их руководителей в качестве «козлов отпущения»: якобы те искусственно завышают цены, чтобы увеличить свою прибыль.

Генеральный директор Торговой палаты США с этим не согласна: «Они совершенно не правы, — сказала недавно Сюзан Кларк в интервью CNN. — Мы знаем, что происходит. Мы знаем, что существует нехватка рабочей силы и что это приводит к росту заработной платы. Мы знаем, что не хватает энергоресурсов. Не хватает и жилья».

Сейчас Байден хочет представить себя борцом с инфляцией. В своей статье в The Wall Street Journal он подчёркивает, что его администрация задействует собственные запасы нефти, поддерживает возобновляемые источники энергии с помощью налоговых льгот и строит более доступное жильё.

Вице-председатель Торговой палаты США Нил Брэдли заявил, что приветствует решимость Байдена в борьбе с инфляцией. «Но если вы хотите использовать все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, вот ещё три вещи, которые вы должны внести в свой список дел», — написал Брэдли в Twitter, призвав к отмене таможенных пошлин эпохи Трампа, расширению сети трубопроводов и увеличению легальной иммиграции.

По оценкам Торговой палаты, в период с 2018 по 2019 год администрация Трампа ввела таможенные пошлины на импорт на сумму $400 млрд. Это стоило американским гражданам $1200 в год на человека. Байден мог бы отменить большинство этих пошлин «росчерком пера».

Даже генеральный директор компании PPG, занимающейся производством химикатов и красок, Майкл МакГарри считает, что мер, принимаемых администрацией, недостаточно. Он выдвинул Вашингтону собственное предложение. PPG базируется в Питтсбурге, на севере Пенсильвании. «За рекой находится одно из крупнейших месторождений природного газа в мире, — заявил он. — Нам нужно проложить всего несколько труб, и этим мы могли бы помочь США и Германии. Всё, что нам нужно— это несколько подписей из Вашингтона».

Чтобы задействовать эти запасы, требуется спорный метод фрекинга, однако Вашингтон пока не дал на это никаких разрешений, отмечает Handelsblatt.



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