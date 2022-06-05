Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России

Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.

Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.

По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд в год евро, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнения газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.

Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.

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