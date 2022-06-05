Экологи высоко оценили усилия России по спасению окружающей среды

В РФ уделяется огромное внимание проблемам экологии, об говорят принятые к Конституции поправки, кроме того, нацпроект «Экология» оказался востребованным и приносит реальные результаты, рассказали газете ВЗГЛЯД представители различных экологических организаций. В воскресенье, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды и День эколога в России.

«В этом году майские пожары были неожиданными для экологов. Но мы увидели, насколько более качественной стала система обеспечения пожаробезопасности. Применялось самое современное оборудование, в том числе квадрокоптеры. Мы увидели слаженную работу МЧС, Федерального агентства лесного хозяйства и других структур», – отмечает исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

Эколог особо отметил, что в РФ не урезается финансирование национальных проектов в сфере экологии, начиная от «Чистого воздуха» и заканчивая «Генеральной уборкой» по решению многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов. «Все идет и движется в непрерывном режиме. Никто не останавливается, за что хочется выразить уважение государству», – добавил Нагибин.

По его словам, сейчас все должны быть готовы к неизбежным изменениям климата. «Лучше уже не будет. Паводки и пожароопасные зоны продолжат увеличиваться. Мы уже никуда не уйдем от них. Но с каждым годом мы четче понимаем, как взаимодействовать с ведомствами в режиме экологических чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул собеседник.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1972 году. В этот день в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. Этот день является для ООН одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии.

В РФ День эколога был введен по указу президента РФ Владимира Путина. Впервые День эколога отмечался в 2008 году. Охрана окружающей среды относится к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни страны, являясь одной из задач национальной безопасности.

Нагибин напомнил, что «Зеленый патруль» был одним из инициаторов запуска проекта «Чистая Арктика», к которому подключились не только региональные власти, но и более 3,5 тыс. добровольцев, среди которых есть «седые мужики за пятьдесят, так называемые серебряные волонтеры». «Нас услышали. Порядка ста лет мы завозили в Арктику все что можно и ничего оттуда не вывозили. Но инициатива, которая пошла от экологической общественности, была подхвачена на государственном уровне – во всех девяти субъектах – от Мурманска до Чукотки. Эти регионы являются частью арктической зоны, в них на бюджетные деньги были созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь мы инициируем уборки в Арктике. Мы уже убрались в Норильске. В этом году собираемся продолжать в Мурманской области», – отметил Нагибин.

Исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин назвал сохранение Арктики и Антарктики одной из самых важных задач не только для России, но всего мирового сообщества. «Я бы лично хотел, чтобы «Чистая Артика» стала одной из составляющей нацпроекта «Экология», чтобы в нее вкладывались деньги субъектов и крупных предприятий. Два из пяти рублей в бюджете РФ добываются в арктическом регионе. Это огромный вклад. Северный морской путь и большое количество инфраструктурных проектов будут строиться уже по абсолютно новым экологическим стандартам», – сказал Руслан.

Эколог особо отметил национальный проект «Экология» на период с 2019 по 2024 год. «Россия запустила масштабный нацпроект, который состоит из 11 федеральных проектов, затрагивающих все основные направления экологии. Среди них «Биологическое разнообразие», «Сохранение озера Байкал», «Оздоровление Волги», «Чистый воздух», «Сохранение Леса», это в том числе обращение опасными отходами. Спектр широчайший», – отметил он.

Губайдуллин выступает за более активное участие промышленности в экологических проектах. «Важно не только почистить родник, но нужно переоборудовать предприятия и снижать вредное воздействие на воздух. После внесения поправок в Конституцию в ней прямо написано, что каждый из нас имеет право на достоверную экологическую информацию», – напомнил эксперт.

Он раскритиковал страны, которые под воздействием последних событий на международной арене хотят «вычеркнуть Россию из совместных экологических проектов». «Это, конечно же, неверно. Экология не имеет границ. Ветер, воздух и вода принадлежат каждому жителю планеты. Уменьшение антропогенного воздействия на природу – это дело всех. Тема сохранения природных ресурсов должна быть единым большим делом, нужно сохранить нашу планету», – убежден председатель правления АНО «Чистая Арктика».

Лидер волонтерского движения «Сад памяти» Ольга Степченко согласна, что нацпроект «Экология» оказался полезным и эффективным. Она предлагает добавить в него программы по экологическому просвещению, чтобы люди, для которых важны проблемы экологии, знали, куда они могут обратиться и помочь. Степченко уверена, что этому способствовало бы создание в РФ национального экологического движения. «Экология должна быть везде. Это культура. Мы ставим перед собой задачу, чтобы во всех школах, вузах, компаниях люди были вовлечены в экологические проекты. Нужно проводить больше общественных экологических программ, пускать экологию в массы», – считает Степченко.

По ее словам, с каждым годом происходит все более активное вовлечение общественности в экологические мероприятия. «В этом году по всей стране семьями высажено более 30 млн деревьев. Эта цифра будет расти. Экология должна быть доступной, понятной, а люди должны видеть изменения уже здесь и сейчас. Надо дать возможность людям участвовать в экологических мероприятиях – высаживать лес, чистить берега, делать что-то полезное для экологии, которая должна быть более гражданской и доступной. Экология должна быть такой же массовой, как спорт», – уверена Степченко.

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