Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль Ильичевку в 15 км от Славянска

Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободили и установили полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 5 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку (укр. Озерное – прим. ВЗГЛЯД) в Краснолиманском районе», – отметили в штабе, передает «Донецкое агентство новостей».

В ведомстве добавили, что сейчас идут бои за Святогорск.

Накануне в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что войска ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое.

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