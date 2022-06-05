Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на Нобелевскую премию мира
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Внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt, бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2022 году – это подтвердили агентствам Reuters и Bloomberg источники в норвежском Нобелевском институте. Ранее в организацию поступило сразу несколько заявок на её выдвижение.
Собеседники пояснили, что героический поступок Овсянниковой, её самоотверженная принципиальность и самопожертвование «практически не оставляют выбора», кандидата лучше «будет очень трудно найти». Многие участники комитета «ощущают, что рассмотрение других кандидатур было бы неуважением к подвигу Овсянниковой».
Сама журналистка заявила коллегам, что смущена происходящим, но готова принять премию.
«Это очень неожиданная новость для меня, для всех нас… Безусловно, я ощущаю, что это заслуженная премия, но я ставлю во главу угла не свои личные интересы, а интересы мира. И если моя премия, если мой статус в качестве лауреата премии Нобеля поможет распространению мира, если это будет вкладом в продвижение взаимоуважительного диалога, учитывающего интересы всех сторон и отстаивающего общечеловеческие гуманитарные ценности, то конечно же, я буду готова принять эту награду», – сказала она.
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