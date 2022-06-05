Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на Нобелевскую премию мира

Внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt, бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2022 году – это подтвердили агентствам Reuters и Bloomberg источники в норвежском Нобелевском институте. Ранее в организацию поступило сразу несколько заявок на её выдвижение.

Собеседники пояснили, что героический поступок Овсянниковой, её самоотверженная принципиальность и самопожертвование «практически не оставляют выбора», кандидата лучше «будет очень трудно найти». Многие участники комитета «ощущают, что рассмотрение других кандидатур было бы неуважением к подвигу Овсянниковой».

Сама журналистка заявила коллегам, что смущена происходящим, но готова принять премию.

«Это очень неожиданная новость для меня, для всех нас… Безусловно, я ощущаю, что это заслуженная премия, но я ставлю во главу угла не свои личные интересы, а интересы мира. И если моя премия, если мой статус в качестве лауреата премии Нобеля поможет распространению мира, если это будет вкладом в продвижение взаимоуважительного диалога, учитывающего интересы всех сторон и отстаивающего общечеловеческие гуманитарные ценности, то конечно же, я буду готова принять эту награду», – сказала она.

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