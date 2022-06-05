 

Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на Нобелевскую премию мира

05.06.2022, 12:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt, бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2022 году – это подтвердили агентствам Reuters и Bloomberg источники в норвежском Нобелевском институте. Ранее в организацию поступило сразу несколько заявок на её выдвижение.

Собеседники пояснили, что героический поступок Овсянниковой, её самоотверженная принципиальность и самопожертвование «практически не оставляют выбора», кандидата лучше «будет очень трудно найти». Многие участники комитета «ощущают, что рассмотрение других кандидатур было бы неуважением к подвигу Овсянниковой».

Сама журналистка заявила коллегам, что смущена происходящим, но готова принять премию.

«Это очень неожиданная новость для меня, для всех нас… Безусловно, я ощущаю, что это заслуженная премия, но я ставлю во главу угла не свои личные интересы, а интересы мира. И если моя премия, если мой статус в качестве лауреата премии Нобеля поможет распространению мира, если это будет вкладом в продвижение взаимоуважительного диалога, учитывающего интересы всех сторон и отстаивающего общечеловеческие гуманитарные ценности, то конечно же, я буду готова принять эту награду», – сказала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Мнение: Все идет по плану?

25.03.22 / Вещество из листовой зелени замедляет рост вирусов COVID-19 и обычной простуды

06.02.22 / Мнение: Зависимость Европы от российского газа, дорогое электричество в Британии и гравитационные батареи

24.12.21 / Косы, челка и волны. Какие прически из 70-х актуальны в наши дни

10.01.21 / Тайный космический флот США под плотной завесой секретности

21.05.21 / Snap приобретает AR-стартап WaveOptics, который предоставляет технологии для Spectacles, за более чем 500 миллионов долларов

28.09.21 / Шоколадные цветовые решения и естественность: модные тренды макияжа осеннего сезона

23.05.21 / Манижу депортируют в Таджикистан из-за провала на «Евровидении»

28.03.22 / Злостные неплательщики алиментов могут лишиться жилья

01.01.22 / Зачем ожил Градский? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика