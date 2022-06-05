 

Мнение: Грозный защищака

05.06.2022, 12:34, Разное
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Вчера был один из самых сильных обстрелов Донецка вообще за всю историю конфликта.

Всё это начинает напоминать известное выступление Путина весной 14 года: «И пусть попробуют!» Попробовали. Оказалось – сложностей нет. Потом еще раз. Потом – уже безо всяких проблем и ограничений.

Сегодня примерно та же история. Наш грозный защищака сто дней разносит в пыль и щебень соседнюю страну под предлогом защиты. Всё хорошо у него получается – и разбитые города, и убитые дети, и истекающая кровью собственная армия, и горящие по полям танки и машины. Просто загляденье. Одна мелочь – защитить не получается.

Зачем брался за то, что не получается – непонятно.

Источник: Эль Мюрид



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