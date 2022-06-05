Мнение: Чарли и козлы
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Чарли – на каникулах. Летом практически деревенская жизнь для Чарли куда полезнее и привлекательнее – нежели жизнь в Москве в четырех стенах с двумя прогулками по утрам и вечерам. А на каникулах у бабушки можно хоть весь день не заходить в дом.
К тому же в Москве не бывает вот таких вот неожиданностей.
На днях Чарли вышел на традиционную прогулку. И встретился с ранее невиданными существами, оказавшимися козлами.
Поначалу Чарли обрадовался, хотел познакомиться. Но козлы повели себя странно. Рассосредоточились и начали обступать Чарли. При этом не понятно, с какими мыслями. Ну не козлы ли?
В общем, решил Чарли не водиться с козлами…
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Источник: Ирек Муртазин
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