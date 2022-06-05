 

Мнение: Чарли и козлы

05.06.2022, 11:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чарли – на каникулах. Летом практически деревенская жизнь для Чарли куда полезнее и привлекательнее – нежели жизнь в Москве в четырех стенах с двумя прогулками по утрам и вечерам. А на каникулах у бабушки можно хоть весь день не заходить в дом.

К тому же в Москве не бывает вот таких вот неожиданностей.

На днях Чарли вышел на традиционную прогулку. И встретился с ранее невиданными существами, оказавшимися козлами.

Поначалу Чарли обрадовался, хотел познакомиться. Но козлы повели себя странно. Рассосредоточились и начали обступать Чарли. При этом не понятно, с какими мыслями. Ну не козлы ли?

В общем, решил Чарли не водиться с козлами…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.20 / Голые, молочно-белые и очень высокие гуманоиды… Кто они?

31.05.22 / Guardian – негативное восприятие России ограничивается в основном западными либеральными демократиями

26.03.22 / Поедающий насекомых хамелеон попал на видео

15.12.21 / Мнение: Алескей

24.12.21 / Полтергейст под Рождество

15.03.22 / Уже не игрушки

20.06.21 / Сметана, уксус, ополаскиватель для рта: способы избавиться от солнечных ожогов из соцсетей, которые не стоит проверять на себе, и средства, которые помогут без вреда

24.10.21 / Дерматолог рассказала о правильном отшелушивании всех типов кожи: разные кислоты нельзя использовать вместе

15.12.21 / Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы

06.01.22 / Власти Казахстана пообещали остановить ведущуюся из Финляндии DDoS-атаку на интернет в течение месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика