Мнение: Чарли и козлы

Чарли – на каникулах. Летом практически деревенская жизнь для Чарли куда полезнее и привлекательнее – нежели жизнь в Москве в четырех стенах с двумя прогулками по утрам и вечерам. А на каникулах у бабушки можно хоть весь день не заходить в дом.

К тому же в Москве не бывает вот таких вот неожиданностей.

На днях Чарли вышел на традиционную прогулку. И встретился с ранее невиданными существами, оказавшимися козлами.

Поначалу Чарли обрадовался, хотел познакомиться. Но козлы повели себя странно. Рассосредоточились и начали обступать Чарли. При этом не понятно, с какими мыслями. Ну не козлы ли?

В общем, решил Чарли не водиться с козлами…

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