Посол Украины счел отказ Германии поставлять оружие Киеву позором

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».

«Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder», – написал дипломат в Twitter.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

Ранее украинский посол в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».

Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. По данным СМИ, политику грозит отставка, ведь ситуация в Украине привела к внутриполитическому кризису в самой Германии.

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