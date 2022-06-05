 

Найденного на берегу моря жеребенка спасли в Приморье

05.06.2022, 11:40, Новости дня
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Сотрудники МЧС Приморского края в воскресенье, 5 июня, спасли беспомощного жеребенка, которого нашли на берегу Японского моря в 30 км от села Максимовка.

«Новорожденного жеребенка, истощенного от голода, спасли сотрудники поисково-спасательного подразделения села Рудная Пристань (город Находка). Отогрев и напоив жеребенка, спасатели передали его главе местного поселения. Сейчас с детенышем все хорошо, он находится на реабилитации в селе Амгу», – сообщается на сайте ведомства.

Жители села выразили спасателям искреннюю благодарность за отзывчивость и неравнодушие. Жеребенку дали имя Спасатель.

В феврале в Сети появилось видео, как в Воронежской области женщина прыгнула в ледяную воду ради спасения хаски.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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