Найденного на берегу моря жеребенка спасли в Приморье
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Сотрудники МЧС Приморского края в воскресенье, 5 июня, спасли беспомощного жеребенка, которого нашли на берегу Японского моря в 30 км от села Максимовка.
«Новорожденного жеребенка, истощенного от голода, спасли сотрудники поисково-спасательного подразделения села Рудная Пристань (город Находка). Отогрев и напоив жеребенка, спасатели передали его главе местного поселения. Сейчас с детенышем все хорошо, он находится на реабилитации в селе Амгу», – сообщается на сайте ведомства.
Жители села выразили спасателям искреннюю благодарность за отзывчивость и неравнодушие. Жеребенку дали имя Спасатель.
В феврале в Сети появилось видео, как в Воронежской области женщина прыгнула в ледяную воду ради спасения хаски.
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