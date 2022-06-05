Мнение: О страданиях гламурной барышни… Её-то за что?



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Ей всего-то 24 года. Ну, да, не совсем «девочка-девочка», но по нынешним временам, когда возраст молодости продлили почти до предпенсионного, всё-таки — девушка. Юная и хрупкая. Настоящая «снежинка»…

Она даже на зарабатывала на своём Instagram, который в РФ теперь запретили, в отличие от многих сверстниц!

И вот её мир — такой налаженный, такой огламуренный, с непременным «хрустом французской булки» — рухнул в одночасье. Из-за решения одного человека. Разделившего её жизнь на «до» и «после».

В первой были увлекательные прогулки по любимому Парижу, трогательные воспоминания о Нью-Йорке, милые пикировки с папа́, успешная карьера в международной организации… Во второй — случилось страшное. Она превратилась в «дочь изгоя». Хуже того, сама стала «международным изгоем».

Что натворила она? Убила ли кого-то или ограбила? Может быть, призывала к убийствам и грабежам? Нет, она попала под жернова «справедливого возмездия» за отца. Который и сам-то всего лишь «скромный государственный служащий», даже не министр и не губернатор какой-нибудь.

Поначалу она недоумевала: за что? «Мне кажется это совершенно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить #санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я — гражданин мира, и не могу с этим ничего поделать», — с обидой записывала она свои первые #мысли после сокрушительного известия. И надеялась, что всего лишь «произошла чудовищная ошибка». Которая вот-вот исправится. Ну не могут же взрослые и сильные люди, обладающие огромной властью и располагающие гигантскими ресурсами, вот так всерьёз ополчиться на юную девушку только потому, что её папа́ ходит на работу в #Кремль, а не в Open Society Foundations. И вообще, она-то лично тут причём?

Но дальше стало только хуже. В санкционную гонку включились европейцы. Которым, как оказалось, вообще наплевать и на европейскую ориентацию героини, и на гуманитарный характер её работы, никак не связанной с «Большой Политикой», и даже на заслуги перед уважаемой европейской державой: один из её проектов касался поиска и возвращения во Францию, — с тем, чтобы быть достойно погребенными, — останков французского генерала Гюдена, который пришёл на российскую землю вместе с Наполеоном и был здесь убит. В санкционных списках «Шестого пакета» #ЕС девушка с удивлением и душевной болью увидела свою фамилию…

«У неё теперь на многое открываются глаза», — прокомментировал ситуацию удручённый родитель.

Впрочем, сейчас широко распахиваются глаза у многих наблюдающих за тем, как вековые и незыблемые правовые институты отправляются на свалку истории, под натиском политической целесообразности торжествует принцип «око за око», а сила права подменяется правом силы. Впрочем, это тема отдельной заметки. А в завершение этой, главной героине которой вряд ли посочувствуют люди — как минимум, из чисто человеческого злорадства — нельзя не задать вопрос.

А девочку-то, Лизу Пескову, дочку кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, маргинализовывать и наказывать реально — за что? В чём её вина?

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