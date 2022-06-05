Развод, как повод похорошеть – Личное мнение

Казалось бы, какая мелочь — штамп в паспорте. Есть он, нет его — да что это вообще может значить в жизни?

Однако заметила, что после развода люди очень часто меняются. Вот, например, Анна Шаплыкова, как развелась с Григорием Лепсом, вдруг разительно похорошела:



Фото: Соцсети

Даже помолодела как-то. За каких-то полгода после развода превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку.

Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно.

Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу.

Ну и наоборот — к сожалению, после развода большинство женщин впадают в уныние. Для них развод — не конец страданиям, а начало новых.

Понуро ходят, ищут — где найти нового мужа? Выглядят при этом так, как ощущают себя внутри — подавленно.

И вот таким уже не поможет ни чудо-крем, ни что-либо даже более кардинальное. Депрессия сведёт все эти попытки выглядеть лучше на нет.

И если уж штамп в паспорте для вас так много значит, желаю всем, чтобы ощущался он освобождением. Началом новой жизни, шансом стать вновь счастливой, а не наоборот.

А как на вас действовал конец отношений?

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