Мнение: Жалоба

Спикер парламента Венгрии заявил о проблемах с психикой у Зеленского. Психическая адекватность президента Украины вызывает серьезные сомнения, судя по его манере общаться с мировыми лидерами. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер телеканалу HirTV.

«Сколько бы я ни наблюдал за событиями мировой политики <…>, не могу вспомнить, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи и попавшей в беду, осмелился выступать против кого-либо, подобно президенту Зеленскому, который выступил с критикой не только Венгрии, но и канцлера Германии», — сказал он.

Представляете — самого канцлера Германии! Неуважительно! Да как он вообще посмел!

Лизание чужих задниц — занятие не самое благопристойное, особенно публичное. Венгерский Володин может оскорбляться по поводу Венгрии, но расписываться за немцев — это как-то неприлично. Они и сами могут за себя сказать, если что.

Украинский кризис дал сильнейший толчок для ускорения дезинтеграционных процессов в самом Евросоюзе. Положение Германии, как лидера ЕС, оспаривалось и ранее. Великобритания вышла из ЕС как раз потому, что было решено — перетягивать одеяло и бодаться с Германией-Францией гораздо менее продуктивно, чем создавать собственный проект. И Великобритания вдохнула жизнь в польскую фантомную боль по проекту «Межиморья» (он же «Интермариум»), тем более, что поляки всегда тяготели именно к Великобритании, пытаясь выстроить собственный противовес и баланс с соседней Германией.

«Интермариум» предусматривает включение в него большинства стран Восточной Европы и фактически является новой инкарнацией идеи Англии о континентальной блокаде, рассекающей Западную Европу и сырьевые угодья на востоке. Проект «Интермариум» делится на две составные части — северную под управлением Польши и южную под управлением Турции, причем южная фактически охватывает Европу еще и с юга — военныо-политические упражнения турок в Ливии и рассечение акватории Средиземного моря во многом отвечают интересам подобной блокады. Управлять этим новым конгломератом намерены, понятно, англичане.

Естественно, что «старая Европа» пытается противодействовать, и внезапное желание Финляндии и Швеции войти в НАТО в какой-то мере разрывает частично выстраиваемый Великобританией «санитарный кордон», но тут немедленно вмешалась Турция, которая активно противодействует и пытается выровнять игру за счет вынужденных уступок скандинавов и немцев.

В общем, в геополитику умеет не только сидящий в подвале великий вождь. Есть люди и поумнее его, и помастеровитее. При чем тут Украина? При том, что она в этой конструкции занимает вполне весомую роль — роль силового инструмента, который сейчас накачивают и готовят не только против России. Понятно, что старая Европа очень обеспокоена ситуацией и пытается реагировать — в частности, максимально тормозя поставки вооружений в зону российско-украинского конфликта. Что, собственно, и указывает немцам Зеленский. Причем чем дальше — тем жестче и все менее лицеприятно. Он уже в курсе той роли, которую предназначили Украине, и, конечно, хочет выторговать больше, чем ему хотят дать. Отсюда и активность, тем более, что пока это его время, он еще на слуху, он медийно узнаваемая и значимая фигура. Логично, что в такой ситуации наглость — второе счастье.

Отвечать особо нечем, поэтому и отрядили венгерского спикера жаловаться вслух. Жалобы — дело заведомо проигрышное, и в этом смысле выбранный венгром тон и суть сказанного выглядят достаточно неубедительно.

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