Умеете хранить секреты и иногда вечно: сигналы, которые говорят о том, что в вас спрятана частичка ведьмы

Вы чувствуете, что ваши интересы несколько отличаются от интересов других людей? Чувствуете ли вы себя на природе как дома, наслаждаетесь тьмой? Окружают ли вас животные – как домашние, так и дикие? Какие сигналы говорят о том, что в вас спрятана частичка ведьмы? Пройдите небольшой тест: некоторые внутренние свойства могут указывать на то, что в вас есть магический потенциал!

Вы предпочитаете черный

Практически весь ваш гардероб состоит из одежды черного цвета. Впрочем, не забывайте о том, что современные ведьмы носят то, что им нравится.

Вы любите серебро

Ведьмы любят серебро, потому что оно цвета луны. Серебро мягкое и блестящее, а золото грубое. Серебро шепчет, золото кричит. Выбор очевиден.

Вы любите собирать старые вещи

Необычные камни, ракушки, причудливо скрученные палочки, птичьи перья, кости, монеты, кусочки ткани или бумаги… В общем, все то, что другие люди даже не заметят.

Вы легко находите общий язык с животными

Причем не только с домашними, но и с дикими! В частности, особенно сильно вы резонируете с кошками и котами.

Вы внимательны

Вы замечаете мельчайшие детали – а помогают вам в этом органы чувств. Вы слышите, видите, чувствуете запах и вкус, которые другие не воспринимают. Нельзя обойти дерево, не прикоснувшись к нему. Вы не можете также игнорировать травы, вы птиц и насекомых. Вы признаете их существование и благодарны за их присутствие.

Вы уважаете личные границы

Более того, вы инстинктивно понимаете, когда человек нуждается в объятиях, а когда его лучше вообще не трогать, прекрасно знаете, когда стоит говорить, а когда лучше держать рот на замке.

Вас привлекают необычные или странные люди

Обычно общение с людьми вас утомляет. Все меняется, когда вы знакомитесь с кем-то особенным – вы сразу чувствуете связь!

Вы умеете хранить секреты

Причем вы не просто способны удерживать информацию внутри себя. Вы умеете хранить вечное молчание!

Вы любите дождь

А еще вас вдохновляют и впечатляют грозы и бури. Кроме того, силы природы способны оказывать на вас колоссальное влияние!

Вас очаровывает луна

И вы совершенно не понимаете, в чем причина. Иногда от красоты этого ночного светила у вас просто захватывает дух. Особенно сильную любовь вы испытываете к полнолуниям.

Вы чувствуете связь со стихиями

Возможно, вы испытываете особенные чувства, взаимодействуя с одной из стихий – воздухом, огнем, землей или водой. Но встречаются и уникальные личности, способные чувствовать связь со всеми стихиями.

Вам сложно в окружении большого числа людей

Вы буквально ненавидите толпы людей, испытываете сильнейший дискомфорт! Обилие людей и общения с ними вызывают у вас головную боль, вы становитесь сварливой и озлобленной.

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У вас отличная интуиция

Вы всегда можете положиться на нее. Всякий раз, когда вам нужно принять решение, ваша интуиция помогает вам. Вы можете выйти из любой ситуации благодаря шестому чувству.

Вас очаровывает смерть

А также все, что может ожидать после окончания земной жизни. Вы абсолютно спокойно чувствуете себя на кладбищах и совершенно не боитесь смерти.

Вы быстро впитываете новую информацию

Вы очень много читаете, любите открывать для себя что-то новое. Вы поражены простотой и одновременно сложностью мироздания.

Вы чувствуете энергии

Буквально. Ту, что исходит от ваших рук, ту, что вас окружает. Вы живете по принципу: если человек чего-то не видит, это не значит, что этого не существует.

Вы можете определить энергию каждого места, которое посещаете

Вы также можете считывать эмоции других людей или энергию объектов. Иногда вам нужно уйти, потому что это место слишком вас подавляет. Вы можете успокоить других одним своим присутствием.

Вас привлекают «темные» искусства

Например, вы увлечены астрологией, Таро, целительством. Это вызывает у вас искренний интерес – и стремление познать как можно больше.

Что делать дальше

Итак, большая часть перечисленных выше признаков совпала с тем, что вы чувствуете. Что делать дальше? Вы не можете делать ничего, если не хотите продолжать погружаться с темные миры. А вот если вы хотите еще больше развить свои природные задатки и изучить магический потенциал, вы можете больше узнать о различных традициях из книг или поискать практикующую ведьму. А пока хорошо осознать то, что в вас есть, что вам интересно – и, конечно же, чего хочет ваше сердце.

Вы можете стать “зеленой” ведьмой, которая собирает травы и посвятит себя природному исцелению, или кухонной ведьмой, которая практикует «волшебство» на своей кухне и чья магия не основана ни на чем магическом, а ее ремесло заключается в приготовлении. Или вы можете стать космической ведьмой, использующей в своей практике планетарную и небесную энергию.