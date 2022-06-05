ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке
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Шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка уничтожена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов», – говорится в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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