 

Премьер Саксонии выступил против эмбарго на российские энергоносители

05.06.2022, 10:46, Новости дня
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Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Кречмера, в первую очередь Германии следует озаботиться надежностью поставок – лишь после этого можно приступать к введению ограничений на импорт российского газа, передает РИА «Новости». 

«Прежде чем мы откажемся от контрактов (…), необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», – сообщил Кречмер.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок. 

В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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