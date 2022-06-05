Зюганов: Ленин сделал для России столько, что церковь должна его не поносить, а принять в святые

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что церковным чинам не следует критиковать Владимира Ленина – основатель советского государства, по его словам, сделал для России столько хорошего, что его даже можно было бы зачислить в святые.

Выступая на партийном мероприятии по случаю Дня памяти святителя Михаила, Зюганов напомнил, как благодаря Ленину русские люди стали зажиточными и равноправными.

– Сейчас многие наши товарищи из РПЦ, к сожалению, критикуют Владимира Ильича, хотя учитывая то, что он сделал для России, они вообще должны были его принять в почётные святые со святбилетом номер один, как полагается… Тем более, у него нетленное тело, это ли не чудо? Я хочу напомнить, что коммунистическое и религиозное учения во многом пересекаются. Это очевидно для любого, кто читал ПСС Ленина и ПСС Иисуса – там много совпадений. Один делил рыбину, другой делил имущество, – сказал он.

Зюганов добавил, что если бы Иисусу повезло вести свою борьбу в рамках Коминтерна или под крылом ВКП(б), он бы достиг больших успехов.

– Если бы Иисус родился не в нулевом году, а скажем, в конце 19 века, он безусловно воодушевился бы учением Маркса и Энгельса и стоял бы плечом к плечу с Лениным в его революционной борьбе. Его именем назвали бы советский город и он бы продолжал трудиться на благо нашей страны года эдак до 1932-го или 1937-го, я так думаю, – заключил коммунистический лидер.

По словам главы КПРФ, ему стыдно за отдельных секретарей РПЦ, которые не согласны с такой точкой зрения и продолжают возводить хулу на основателя советского государства.

– Каждый раз, когда я читаю эти призывы то к захоронению Владимира Ильича, то к его осуждению, я просто не понимаю… Посмотришь, кто из церковников это выдал, и просто непонятно становится. Вроде бы они так же вступали в пионеры, как и я, так же вступали в комсомол, так же вступали в высшую партийную школу, клялись в верности… С некоторыми я вообще на одном потоке диалектический материализм и научный коммунизм сдавал. И теперь такое вот. Я не понимаю, – посетовал Зюганов.

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