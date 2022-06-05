Как скрыть на лице разные виды прыщей или следы от них с помощью макияжа: рабочие уловки

Визажистам известно, как работать с разными воспалениями, которых существует несколько. Маскировать их в одной и той же технике не рекомендуется. Для того чтобы скрыть прыщи на лице, нужно выяснить, что они собой представляют. Некоторые из них, которые являются не столько красными, сколько выпуклыми, можно сделать более плоскими. Можно даже поработать над только что выдавленными прыщами, хоть их и следует оставить нетронутыми после выдавливания, если вы все же на это решились.

Крупный и красный

Когда нужно скрыть красноту, следует использовать цветной консилер и некоторые уловки. На кожу наносится зеленый, а поверх – желтый. По краям средство необходимо растушевать, чтобы оно растворилось в оттенке кожи. Поверх наносится пудра, что позволит полностью замаскировать прыщик.

С пузырьком

Пожалуй, наиболее неприятными воспалениями являются те, что имеют белый пузырек. Скрыть их с помощью макияжа сложнее всего. Консилер с таких прыщей будет сползать, как вы его не нанесете, а несовершенства будут выставлены на обозрение. С таким прыщом необходимо действовать в несколько шагов. Сначала лицо очищается, кожа подсушивается. После этого необходимо воспользоваться плотным густым тональным кремом и консилером. Последний наносится на заостренную тонкую кисть, а затем – на прыщик. Капля средства придавливается подушечкой пальца. Консилер должен слиться с кожей.

Третьим шагом станет еще один слой консилера, но предыдущий должен высохнуть. Поверх необходимо нанести пудру. Если тональные средства не помогли, придется прибегнуть к бьюти-хитростям. Поверх пузырька поставьте черную или коричневую точку, что позволит превратить прыщик в родинку.

Сухой

Если ваш прыщик уже покрылся коркой, перед его маскировкой необходимо постараться смягчить кожу, сделав этот дневным кремом. Выждав некоторое время, корочку можно будет покрывать консилером. Он должен быть густым и максимально плотным. Если вокруг имеется шелушение, избавиться от него можно, воспользовавшись пинцетом, но предварительно его следует обработать спиртом.

Поврежденный

Каждый знает, что выдавливать прыщи плохо. Но если вы не удержались, а вместо прыща уже образовалась воронка, которая покрывается влажной пленкой, нужно продезинфицировать кожу, обработав ее спиртосодержащим лосьоном.

Если воспаление оставить заживать нет возможности, поверх него следует нанести бледный, почти белый консилер, а потом тот, что совпадает с цветом вашей кожи.

Остаточный

Когда прыщик почти уже совсем сошел, но на коже все еще имеется коричневый след, скрыть его можно с помощью плотной компактной пудры. Более надежного результата можно добиться, если использовать метод влажного нанесения.

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Почему лучше кистью, а не пальцем

Обычно консилер вбивается в кожу кончиками пальцев. Это отличный способ для маскировки некоторых несовершенств. Но если прыщ воспален, худшее, что вы можете сделать, – это стучать по нему пальцами. В этом случае отек может стать лишь больше, а длительность ваших сборов перед выходом увеличится. Итогом всему этому может стать еще более интенсивная краснота. Для того чтобы замаскировать прыщи консилером, следует отказаться от традиционного нанесения пальцем. Следует использовать кисть.

Старайтесь меньше касаться проблемного участка

После того как был нанесен корректор или консилер, важно будет максимально выровнять тон кожи. Для этого следует воспользоваться своим обычным тональным кремом или пудрой. Правильно наносить средство нужно с помощью кисти или спонжа, но касаться проблемного участка необходимо минимально.

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Отвлеките внимание

Макияж можно сделать таким образом, чтобы отвлечь внимание от прыщика. Для этого следует выделить губы или глаза. В этом случае приглядываться к несовершенству кто-то вряд ли станет.

Как замаскировать черные точки

Для начала кожу следует хорошо очистить с помощью скраба, а затем увлажнить лицо. Когда крем впитается, можно нанести силиконовый праймер. Он должен высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению тонального средства.

Розовые болезненные бугорки

Такие прыщики обычно очень долго созревают, имеют большой размер и выдаются над поверхностью кожи. Замаскировать такие розовые бугорки можно методом цветокоррекции, если тональное средство не справилось. Используйте все тот же зеленый консилер, который наносится на воспаленный элемент.

Узловато-кистозные

Такие образования располагаются глубоко в дерме и могут доставлять дискомфорт. После увлажнения кожи на лицо следует нанести полупрозрачное тональное средство. Теперь следует уделить внимание самому прыщу, нанеся на него корректор в цвет тонального крема.

Теперь следует поработать над центром выпуклости, нанеся корректор, тон которого будет несколько темнее. Теперь все эти слои следует немного растушевать, и можно наблюдать, как прыщ стал будто более плоским. Завершающим штрихом станет матовая пудра.