 

КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японского моря

05.06.2022, 9:20, Новости дня
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КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных.

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», – отмечается в заявлении, передает ТАСС. 

При этом другие места запусков не уточняются. Сохраняется оборонная готовность на случай дополнительных пусков.

В мае правительство Республики Корея осудило проведенные ракетные пуски КНДР. По оценкам Сеула, речь, предположительно, идет об испытании по меньшей мере одной межконтинентальной баллистической ракеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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