Испания заявила о готовности поставить Украине танки и зенитные ракеты

Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки Leopard, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, правительство Испании также предложило Украине обучить ее военнослужащих и обращению с западными танками. Источники газеты утверждают, что обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем – на территории самой Испании, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вооружения в Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.

В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории РФ и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях в Украине имеет для Запада большое значение.

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