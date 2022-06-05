 

Школьников, читавших книги только о Гарри Поттере, не допустят до ОГЭ

05.06.2022, 8:40, Разное
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Минпросвещения РФ ужесточило требования допуска к Основному государственному экзамену, который необходимо сдать для успешного завершения обучения в девятом классе.

Со следующего года к сдаче ОГЭ не допустят школьников, которые не прочитали ни одной книги, не относящейся к циклу книг о Гарри Поттере.

Как сообщает Росстат, 14% выпускников к моменту сдачи ОГЭ прочли только одну книгу, причём в 88% случаев этой книгой оказывается «Гарри Поттер и Философский камень». Ещё 38% выпускников прочли цикл о мальчике-волшебнике полностью либо частично, но при этом не осилили до конца ни одно другое произведение.

Чиновники отмечают, что после выпуска такие школьники часто становятся членами маргинализированных сект и политических движений, где описывают события реальной жизни аналогиями из жизни обитателей Хогвартса. Исследования показывают более низкий средний IQ и более высокую склонность к маргинализации у самых ярых поклонников Гарри Поттера.

– Видеть, как твоё молодое поколение перестаёт интересоваться книгами, кроме книг про Гарри Поттера, мучительно и невыносимо. Это как будто поцелуй дементора. Потом эти мальчики и девочки идут в Twitter и Facebook (запрещены в РФ) и пишут там гадости про нашего президента, поддерживают заключённого в Азкабан Того-кого-нельзя-называть, обзывают магглами большую часть населения России и посылают в адрес Кремля авада-кедавры. И всё это в то время, как наши мракоборцы борются с пожирателями смерти на Украине. Теперь таких школьников просто не допустят к ОГЭ, и их никогда не примут в наши российские Хогвартцы, – заявил замминистра просвещения Всеволод Махневич.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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