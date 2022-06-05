Фриульские туфли, платок с принтом и тотальный деним: элегантные идеи повседневной одежды для жаркого июня

Жара как всегда пришла неожиданно. Солнце и высокая температура влияют на выбор нашего гардероба. Что надеть, чтобы было удобно и при этом выглядеть красиво? Вот несколько идей по подбору гардероба.

Прежде всего – обувь

Правильно подобранная обувь поможет вам выглядеть стильно и при этом не испытывать дискомфорта из-за жарких температур. Эксперты рекомендуют обратить свое внимание на фриульские туфли – обувь, изготовленную из ткани. Раньше фриуляны носили небогатые рабочие или даже крестьяне. Такие мягкие туфли делали из всего, что попадалось под руку: лоскутов ненужной ткани или истрепанных мешков. Сейчас фриуляны изготовляют из дорогих материалов: шелка, льна и даже бархата. Для более дешевых моделей применяют джуты или плотное полотно.

Какой бы материал вы ни выбрали, будьте уверены – в такой обуви вам будет комфортно. Фриульские туфли можно подобрать под любой наряд. Легкая блузка с длинным рукавом, юбка или брюки, и ваш стильный повседневный образ готов!

Платок с принтом

Это не просто модный аксессуар, который можно носить в виде шарфа или галстука. Атласный платок защитит вас от жгучего июньского солнца. Его можно закрепить на голове с помощью невидимок или завязать под волосами.

Позаботьтесь о том, чтобы платок дополнял по цвету и принту выбранный вами образ.

Тотальный деним

Наряд из тонкой джинсовой ткани станет вашим спасением в жаркое время года. Эксперты рекомендуют в июне и июле отдать предпочтение костюмам или комбинезонам.

Не забудьте украсить свой образ кожаным ремнем.

Если вам не подходит стиль тотального денима, выберите рубашку из натуральной ткани, дополнив ее джинсам свободного кроя.

Яркие краски

Этим летом отдавайте предпочтение одежде ярких, насыщенных цветов. Ослепительный оранжевый – отличная идея выглядеть свежо даже в жаркий изнуряющий полдень. Остановите свой выбор на блузке с длинными рукавами и короткой юбке.