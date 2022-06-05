Ковбойский комбинезон с нагрудником и классический жакет-рубашка: создаем эффектный летний образ за 60 секунд

Можно буквально за 60 секунд создать просто великолепный образ на лето, который будет стильным, ярким и довольно запоминающимся. Эта трендовая формула просто идеально подходит для всех тех, у кого мало свободного времени. Это простая и универсальная одежда.

Вот некоторые вещи, которые легко могут стать основой совершенно любого модного и стильного гардероба.

Простое платье

Для лета просто отлично подойдет максимально простое белое мини-платье. Такой наряд поможет выглядеть более эффектно и подчеркнет красивый загар.

Можно комбинировать его с совершенно любой обувью, как на каблуках, так и на плоском ходу. При желании можно подобрать классический жакет-рубашку и дополнить его эффектным поясом, который красиво подчеркнет талию.

Красиво смотрится платье макси свободного силуэта или даже наряд оверсайз. В этом сезоне будут популярными также модели, которые не будут сильно облегать, но при этом подчеркнут фигуру.

Это идеальный вариант, который отлично подойдет для повседневной носки. Если выбрать модель яркого цвета или с красивым узором, то не потребуются дополнительные аксессуары, чтобы выглядеть просто великолепно.

Актуальным летом будет трикотажное платье с красивым принтом, вырезом. Такая модель подойдет как для офиса, так и просто для прогулки.

Ковбойский комбинезон

Такая вещь никогда не выходит из моды и всегда остается актуальной. Не важно, когда носить джинсовый комбинезон, так как он адаптируется к дресс-коду каждого случая.

Это идеальный выбор для всех тех девушек, которые не хочет носить платья. Джинсовые комбинезоны с нагрудником идеально подходят для создания экспресс-гардеробов.

Чтобы дополнить свой образ, потребуется только обычная футболка. Если хочется немного разнообразить образ, стоит выбрать более яркую футболку.

Спортивный комбинезон

Этот наряд привлекает всех любителей спортивного стиля. Стоит выбирать для себя достаточно яркие, эффектные и красочные тона.

Можно сочетать спортивный комбинезон с белыми кроссовками и высокими носками. Для создания более простого городского стиля, стоит сочетать вместе с рубашкой и кроссовки заменить на сандалии на плоском ходу или низком каблуке.

Цветочное платье

Ни один летний гардероб не обходится без платья с цветочным принтом. Отлично смотрится модель средней длины с боковыми вырезами, идеально подчеркивающими грудь.

Дополнить образ можно при помощи сандалий на плоском ходу с ремешками и стильной сумкой. Это поможет создать красивый городской образ.