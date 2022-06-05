Ученые выяснили, как рост человека влияет на его здоровье

Ученые долго пытались определить, влияет ли рост на улучшение или снижение состояния здоровья у людей, и теперь у них есть ответ.

Новое исследование показало, что высокие люди могут подвергаться повышенному риску повреждения нервов, а также инфекций кожи и костей. Хотя высокий рост обычно не считается фактором риска заболевания, он, тем не менее, связан с многочисленными заболеваниями.

С другой стороны, исследование показало, что рост приводит к снижению риска сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина. Результаты исследований были опубликованы в журнале PLOS Genetics. Ученые пришли к выводу, что последние достижения позволяют использовать генетические инструменты для выяснения взаимосвязи между ростом и клиническими признаками.

Ученые долго пытались определить, отвечает ли высота за улучшение или снижение состояния здоровья у людей или если социально-экономические условия также играют в них роль.

Исследование показало, что высокий рост был связан с несколькими клиническими чертами, например, повышенным риском фибрилляции предсердий и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Команда использовала данные из программы VA Million Veteran, которая включает генетические данные, связанные с клиническими записями у не испаноязычных белых взрослых и не испаноязычных чернокожих взрослых.

– Высокий рост может быть непризнанным, но биологически правдоподобным фактором риска для нескольких распространенных состояний у взрослых, – заключили исследователи, но «необходимы дополнительные исследования, – сказали исследователи.

– Мы нашли доказательства того, что рост взрослого человека может повлиять на более чем 100 клинических признаков, включая несколько состояний, связанных с плохими исходами и качеством жизни периферическая невропатия, язвы нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность, – сказал ведущий автор исследования Шридхаран Рагхаван из медицинского факультета Университета Колорадо (США).