 

В программу французской старшей школы вернётся математика — но пока в качестве факультатива

05.06.2022, 7:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В следующем учебном году французские старшеклассники, обучающиеся по общеобразовательной программе, смогут выбрать в качестве факультатива уроки математики, пишет Le Figaro. Об этом объявил президент республики Эммануэль Макрон во время визита в Марсель в сопровождении министра образования Папа Ндиайе. Как поясняет газета, ранее уроки математики были исключены из программы общего образования и были доступны только ученикам, выбравшим математику в качестве основной специальности.


Wikimedia Commons

В следующем учебном году в программу старших школ во Франции вернётся математика, однако пока в качестве факультатива, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона.

«По-прежнему будет существовать специальность «математика», но всем ученикам, помимо учащихся по этой специальности, будет предоставлена возможность выбрать те полтора часа математики, которые были исключены из общеобразовательной программы»,  — подчеркнул президент во время визита в Марсель в сопровождении министра образования Папа Ндиайе.

На практике математика будет включена в курс естественных наук, который будет увеличен до 3,5 часов в неделю против существующих двух часов.

Тем временем генеральный секретарь Национального профсоюза учеников второй ступени образования Софи Венетитай убеждена, что решение президента — всего лишь «политическая демонстрация».

«Мы помним обещание вернуть математику для всех: здесь нельзя говорить о математике для всех, поскольку это факультативные занятия!» — негодует она.

Генеральный секретарь Всеобщего профсоюза национального образования Алексис Торше, в свою очередь, посетовал на то, что о «запоздалом» решении президента персонал школ узнал из СМИ, притом что реализовывать эту в спешке принятую меру придётся именно ему.

Министерство образования в своём заявлении подчеркнуло, что необязательный характер уроков математики — временная мера, однако пока не ясно, станет ли этот предмет обязательным в следующем учебном году, отмечает издание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.21 / Потеря объема, тусклый цвет и не только: зачем нужно периодически менять шампуни и кондиционеры

20.09.21 / Как создать объемные локоны с помощью насадки-диффузора: 3 простых шага

05.07.20 / «У Господа Свой сценарий»

23.08.20 / События в Белоруссии (обновление)

13.03.21 / Российский интернет-провайдер подтвердил ошибку Роскомнадзора при блокировке Twitter

10.04.22 / Мнение: Хаос и внутренняя опора

27.03.22 / “Цель – заработать денег”: желающим нажиться на страхах россиян торгашам дали шанс

19.01.21 / Сын супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант ушел из жизни в возрасте 24 лет

05.07.20 / Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США

01.07.21 / Пока принц Гарри в Лондоне: Меган Маркл потеряла близкого родственника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика