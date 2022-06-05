Успехи в Донбассе могут раззадорить аппетиты России

Военные успехи в Донбассе могут раззадорить аппетиты Кремля, считает Welt. За восточными регионами Украины может последовать захват южных территорий с целью отрезать страну от выхода к Чёрному морю, полагает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. Принятие этого решения будет также зависеть от количества оставшихся у Москвы денег и морального состояния войск, отмечает журналист.

Кристоф, приятно Вас видеть. У меня к Вам сразу вопрос. В сюжете мы слышали, что, судя по всему, Москва отказалась от цели по полному уничтожению Украины. Теперь она сосредоточилась на Донбассе. Присвоила этому региону высший приоритет, но не поспешное ли это решение?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я бы отметил, что у Москвы не было цели уничтожить Украину. Владимир Путин скорее стремился к смене режима в Киеве, чтобы установить там пророссийскую марионетку. Я думаю, эта цель отложена в долгий ящик. Путинский министр иностранных дел Сергей Лавров чётко сформулировал, в чём заключается сейчас цель России, — и это Донбасс. По словам Лаврова, Донбасс — то есть обе области, Донецкая и Луганская, — находятся в абсолютном приоритете. На данный момент РФ уже контролирует 95 процентов Луганской области и приблизительно 55 процентов — Донецкой.

И в зависимости от того, как будет развиваться военная ситуация, аппетиты российской армии, а также Владимира Путина могут снова вырасти. Это будет зависеть от трёх факторов. Первый, как я и сказал, это военные успехи. Второй — сколько денег ещё осталось. В этом плане большую роль играют санкции. Третий — мораль войск: в каком состоянии духа сейчас российские вооружённые силы. И в зависимости от оценки Кремля, вполне возможно, что после Донбасса появятся другие цели, например, южная часть Украины, Одесса и Николаев. Вполне может быть предпринята попытка отрезать Украину от Чёрного моря.

Дата выхода в эфир 04 июня 2022 года.