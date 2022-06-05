 

В России спрогнозировали реакцию НАТО в случае военного конфликта с Польшей

05.06.2022, 7:55, Новости дня
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Гипотетическое столкновение Польши с российской армией в Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, выразил мнение политолог Андрей Суздальцев.

В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля – 14 июня 1982 года) – вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно, передает РИА «Новости».

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши – возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», – высказался Суздальцев в беседе с «Украиной.ру».

По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО. «Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», – отметил политолог.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего РФ оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт РФ и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ в Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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