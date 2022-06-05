В Херсонской области заявили о возможном изъятии имущества сотрудников СБУ

Имущество, принадлежащее сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и судьям, которые выносят политически обоснованные решения, может быть конфисковано в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что конфисковано может быть только то, что появилось в собственности этих лиц в результате преступных действий в отношении граждан Украины, передает ТАСС.

«Есть предложение инициировать арест имущества сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины», – сообщил Стремоусов.

Также он подчеркнул, что изъятое имущество планируется выдавать многодетным семьям и малообеспеченным людям. «Вот это будут правильные санкции», – подытожил замглавы военно-гражданской администрации.

Ранее Стремоусов сообщил, что порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов.

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