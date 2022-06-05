 

В Херсонской области заявили о возможном изъятии имущества сотрудников СБУ

05.06.2022, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имущество, принадлежащее сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и судьям, которые выносят политически обоснованные решения, может быть конфисковано в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что конфисковано может быть только то, что появилось в собственности этих лиц в результате преступных действий в отношении граждан Украины, передает ТАСС. 

«Есть предложение инициировать арест имущества сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины», – сообщил Стремоусов.

Также он подчеркнул, что изъятое имущество планируется выдавать многодетным семьям и малообеспеченным людям. «Вот это будут правильные санкции», – подытожил замглавы военно-гражданской администрации.

Ранее Стремоусов сообщил, что порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Офис генпрокурора намерен просить суд назначить Порошенко залог в 1 млрд грн – СМИ

05.02.22 / Организаторы нацотбора на “Евровидение 2022” назвали третьего члена жюри

08.01.22 / США обвинили Россию в попытке бросить вызов существующему миропорядку

23.09.20 / Путин пообещал обеспечить финансирование ледокольного флота России

13.01.21 / В Facebook заявили об учащении призывов к насилию перед инаугурацией президента США

07.11.20 / Сторонники Байдена собрались у Белого дома

20.06.21 / Американцы оказались более благосклонны к Путину, чем к Байдену

29.12.20 / В доме Микитася прошел обыск по делу о похищении человека – Бутусов

10.11.20 / Война в Карабахе. “Медуза” нашла различия между текстами соглашения о прекращении войны, опубликованными в СМИ и Кремлем

03.10.20 / В Москве загорелось высотное здание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика