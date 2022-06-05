 

Санкции не помеха — РФ получает сверхдоходы от продаж нефти и газа

05.06.2022, 6:35, Разное
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Попытка Запада изолировать Россию и таким образом лишить её экономической и финансовой базы для ведения боевых действий на Украине провалилась, пишет NEOPresse. Об этом свидетельствуют сверхдоходы, которые Москва получает сейчас от продаж нефти и газа. К тому же, даже если европейские страны и введут энергетическое эмбарго против России, это только станет подарком для Китая и Индии, отмечает немецкое издание.


AP

Пока Европейский союз подготавливает энергетическое эмбарго против России, в Москве подсчитывают сверхдоходы от продажи нефти и газа, пишет NEOPresse. В российском министерстве экономике заявили, что в этом году дополнительная прибыль составит около 1 трлн рублей.

При этом глава министерства Антон Силуанов подчеркнул, что правительство собирается не откладывать эти средства, а тратить, в частности, на выплаты пенсионерами и семьям с детьми. Также доля этих денег пойдёт на финансирование спецоперации на Украине.

Происходящее говорит о том, что попытка изолировать Россию и таким образом лишить её экономической и финансовой базы для продолжения боевых действий в соседней стране, провалилась, заключает издание. К тому же отказ Запада от российских энергоресурсов станет подарком для Китая и Индии. Освободятся дополнительные объёмы сырья, которое к тому же будет продаваться ниже цен на мировом рынке.

А стоимость газа и нефти сейчас так высока, что несмотря на большие скидки, которые российские экспортёры предоставляют своим клиентам, они всё равно зарабатывают гораздо больше, чем до начала боевых действий на Украине. На фоне происходящего не удивительно, что глава Кремля Владимир Путин утверждает, что своими беспорядочными действиями европейские страны вредят только самим себе, заключает NEOPresse.



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