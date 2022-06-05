 

ВСУ при отступлении из Северодонецка заминировали емкости с химикатами на заводе «Азот»

05.06.2022, 6:30, Новости дня
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Киевские власти приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн, сообщили в Минобороны.

«По замыслу киевского режима подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных Сил РФ путем создания зоны химического заражения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в случае реализации бесчеловечной провокации, киевская власть по уже отработанному сценарию планирует обвинить российские Вооруженные Силы в создании техногенной экологической катастрофы с широким распространением материалов в украинских и западных СМИ.

Ранее при отступлении из города Святогорск в ДНР военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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