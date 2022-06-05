 

В Петербурге граффити с Хармсом решили заменить световой проекцией

05.06.2022, 6:30, Новости дня
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Граффити с изображением Даниила Хармса на фасаде дома в Петербург, где он прожил большую часть жизни, начали закрашивать, чтобы заменить его световой проекцией, сообщили в администрации Центрального района города.

«Дом №11 на улице Маяковского находится в управлении ТСЖ (товарищества собственников жилья – прим. ВЗГЛЯД). По имеющейся информации, работы проводятся силами товарищества собственников», – передает РИА «Новости» слова собеседника из администрации.

Отмечалось, что каждый житель Петербурга может принято участие в конкурсе по выбору изображения для световой инсталляции, связанной с жизнью и творчеством Хармса для замены граффити.

Ранее в феврале городской комитет по градостроительству и архитектуре сообщал о планах заменить граффити с Хармсом тематической световой проекцией на фасаде дома на улице Маяковского, 11.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) – писатель, поэт и драматург, основатель объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован, арестован в 1941 году, скончался в 1942 году в Ленинграде. Реабилитирован в 1960 году. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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