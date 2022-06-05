 

В США обнаружили уже 20 случаев оспы обезьян

05.06.2022, 5:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США зафиксировали уже 20 случаев заболевания человека оспой обезьян. Как пишет The Hill, затронуты 11 штатов. И хотя врачи отмечают, что обнаруженный штамм легче других, они всё же призывают сохранять бдительность.


AP

За последнюю неделю число случаев заражения оспой обезьян в США выросло вдвое и достигло 20, пишет The Hill. Затронуты 11 штатов, в том числе Чикаго, Филадельфия, Лос-Анжелес, Джорджия.

Но американские власти настаивают, что угроза для населения остаётся низкой, а сам выявленный штамм вызывает более лёгкое течение болезни. И всё же врачи призывают не терять бдительности, поскольку заболевание болезненное и оставляет на коже рубцы.

Сообщается, что большинство случаев передачи вируса случилось у мужчин, имевших гомосексуальный половой контакт. Но есть и случай у женщины, которая ездила в Западную Африку. Сейчас американские власти уделяют наиболеьшее внимание тому, чтобы изолировать отдельные случаи, выявить тех, кто имел контакт с заражёнными, и предоставить им вакцину.

Пока в США не сообщали ни об одной смерти из-за этого заболевания. Но власти передали в местные органы 1200 доз вакцины, а также 100 пакетов медикаментов для лечения заболевших, пишет The Hill. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Доказана ли эффективность “Арбидола”? Отзывы врачей и мнения экспертов

17.12.21 / В Волгограде спасли застрявшего в заборе олененка

11.12.21 / Названы имена возможных заказчиков провокации против Володина

12.02.22 / Мнение: Как козла на веревке

29.07.21 / Принц Чарльз прилетел в Шотландию в день 40-летия со дня свадьбы с принцессой Дианой

26.12.21 / Новая Мамаева! – Личное мнение

14.11.21 / Зимой платьям многие уделяют меньше внимания, но зря: тенденции и трендовые модели, которые помогут остаться стильной в мороз

11.03.22 / Из-за санкций в Россию прекращена поставка бульдозеров для уничтожения санкционных продуктов

07.12.20 / Оказывается, термоядерный реактор может построить дома даже ребенок

15.04.22 / WhatsApp станет платным для россиян с 1 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика