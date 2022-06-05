 

ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России

05.06.2022, 5:05, Новости дня
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Работа над седьмым пакетом санкций против РФ уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из РФ и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.

По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.

«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.

Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.

«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.

Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

В МИД РФ заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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