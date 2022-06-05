Украинские военные дважды обстреляли Горловку из «Градов»

Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 20 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенного пункта Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», – приводит ТАСС сообщение ДНР. Ранее также сообщалось, что украинские силовики выпустили 10 ракет из «Града» по Горловке.

Также по Горловке выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.

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