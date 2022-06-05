Зачем нужен контроль расходов, когда денег достаточно?

Обычно контроль расходов ассоциируется со словом экономия, а слово экономия вызывает неприятные эмоции и чувства. Поэтому люди, которые начинают зарабатывать хорошие деньги (это понятие всегда субъективное) говорят о том, что у них все в порядке, экономить на сете они не хотят. Однако приведу вам печальные примеры.

Андрей, зарабатывает в месяц 500 000 рублей, в конце месяца ничего не остаётся, регулярно крупные суммы идут на премиальные Часы, дорогие рубашки, выпивку. Нет активов, нет накоплений.

Кирилл, сегодня узнал о своём повышении, что позволило увеличить доход в 5 раз, подписав приказ он берет потребительский кредит на новый премиальный автомобиль, куда уйдёт львиная доля повышения, ещё ни разу не получив новую зарплату.

Это только микрочастицу историй, с которыми я сталкивалась на консультациях, но концепция едина: у меня все хорошо с доходами, я не хочу себя в чем-то ограничивать.

Есть ряд веских причин для контроля расходов на любом уровне:

Контроль и планирование расходов не имеет ничего общего с фразой отказывать себе при грамотном подходе. Скорее контроль направлен на то, чтобы у человека был шанс всегда быть с деньгами. Это значит, что работая над рычагом расходы вы сможете заложить основу будущего капитала, дать себе шанс сформировать активы, которые позволят иметь хороший доход не только от активной деятельности.

Формирование капитала без остаточных средств не возможно, поэтому есть задача не тратить все, что зарабатываю и направлять свои деньги для создания активов. Для того, чтобы создать пассивный доход равный активному, например, потребуется время и денежные ресурсы. Проедание всех заработанных средств, где сумма дохода не важна, это дорога вникуда, которая может привести к бедности.

Осознанные расходы предполагают заранее спланированный процент средств, который направляется в Инвестиции. И этот пункт становится номером один в статьях расходов в текущем моменте.

Вторая веская причина контролировать расходы связана с возможностью получать больше за свои же деньги. Это варианты грамотной экономии. Например, планирование покупок заранее, что позволит сделать заказ через интернет или купить не на пике, даёт возможность получать тоже самое но на 20-50% дешевле без потери качества. Например, планируя путешествие, купив билеты за полгода вы можете существенно сэкономить, получив тот же приедет. Или имея запас времени, вы можете заказать в интернете (вещи, предметы интерьера, украшения, спортинвентарь) со значительным дисконтом. То есть имея тот же самый доход, человек освоив навыки контроля и планирования расходов, получает возможность иметь/реализовывать больше, чем без этих навыков. Приведу пример, купив билет на осенний форум blockchain я сэкономила 50% стоимости от вип тарифа. А перед форумом за эти деньги я смогла бы купить только тариф бизнес.

Третья причина, контроль расходов позволит избавится от иллюзий. Зачастую люди, получив задание записать сколько заработали в прошлом месяце и сколько потратили, на бумаге видят положительный остаток. А по факту его нет. И у них вопрос – где деньги? То есть на бумаге они есть, а на деле нет. Именно контроль позволит выявить эмоциональные, импульсивные покупки. Это часто большой ресурс для реализации крупных целей, для высвобождения денег для чего-то действительно стоящего и перспективного.

Ключевым барьером для управления рычагом расходы является непонимание цели и убеждения, что это про ущерб для себя. Как только человек начинает осознавать, что управление финансами – это два рычага: доходы и расходы, видит силу рычага расходы без ущерба для себя, его система управления становится полноценной.

Когда же звучит, что нужно только больше зарабатывать или я зарабатываю не для того, чтобы экономить, то это как авто с одной педалью – только газ. Далеко такой автомобиль не имеет шанса уехать

Контроль расходов покажет точки роста, позволит получать тоже самое за меньшие деньги и спланировать и высвободить средства для более быстрой реализации крупных финансовых задач.

Бесконтрольная трата денег приводит лишь к растрачивание потенциала, который есть у человека и символизирует жизнь одним днём, что служит дорогой вникуда.