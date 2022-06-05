 

Прически с челкой для женщин старше 50 лет: самые красивые многослойные стрижки лета, которые делают вас моложе

05.06.2022, 4:02, Разное
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Какая женщина не мечтает о вечной молодости? И существует множество косметических процедур и продуктов, которые обещают нам настоящие чудеса. Но к сожалению, они стоят недешево, да и результат от них не так уж и впечатляет. К счастью, зрительно омолодить образ помогают многослойные стрижки. И дальше вы найдете несколько вариантов идеально подходящих для женщин старше 50 лет.

Вечная классика: многослойный боб

К сожалению, с годами наши волосы все больше теряют силу и объем. И как можно этому противостоять? Лучшим решением станет легкий многослойный боб. Эта стрижка подходит любой женщине, и при этом добавляет объем волосам. А еще она выглядит нескучно, и зрительно омолаживает свою обладательницу на добрый десяток лет.

Особенно ярким выглядит боб длиной до ключицы, скомбинированный с нежными пляжными волнами. Такой тандем выглядит женственно и эффектно.

Асимметричный боб

Любая женщина, независимо от возраста, может и должна носить свои волосы так, как она хочет. И многослойные стрижки – отличный способ поэкспериментировать с прической и, наконец, попробовать что-то новое. Например, как насчет игривого асимметричного боба? Различная длина придает прическе непринужденный и современный вид, делая ваш образ более ярким и эффектным. Особенно такие стрижки подходят женщинам с тонкими и редкими волосами, ведь они зрительно делают копну более объемной. И конечно, такие стрижки значительно омолаживают образ, придавая своей обладательнице дерзкий и эффектный вид.

Прически пикси с челкой

Чем старше мы становимся, тем меньше у нас желания делать сложные прически. Ведь нет с возрастом нет желания тратить все свободное время на укладку. И неудивительно, что все больше и больше женщин старше 50 лет выбирают короткие стрижки. И абсолютным трендом среди подобных причесок стала многослойная пикси с челкой. Она выглядит шикарно, и делает образ максимально стильным и модным.

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А еще такая стрижка легка в уходе, и на ее укладку не требуется драгоценное время, которое можно потратить на более интересные дела.

Стрижка шегги снова в тренде

Шикарная стрижка шегги была настоящим хитом еще в 70-х годах, и в этом году она вновь стала популярной. Эта прическа с челкой идеально подходит для женщин старше 50 лет, ведь благодаря челке и слоям она помогает скрыть морщины и привлечь внимание к достоинствам внешности. При этом ретро-стрижка выглядит стильно, свежо и эффектно.

А главным достоинством стрижки шегги можно назвать легкость в укладке. Ведь чтобы прическа выглядела максимально эффектно, достаточно просто вымыть волосы и, нанеся на них немного фиксирующего средства, высушить с диффузором. И даже если дать просохнуть волосам просто на воздухе, стрижка не потеряет эффектного вида. Ведь легкая лохматость придает ей более женственный и загадочный вид.

Прически с челкой

Прически с челкой во всех возможных вариантах на самом деле являются одними из лучших стрижек, которые делают вас моложе. И они станут лучшей и более дешевой альтернативой процедурам с ботоксом. А все благодаря тому что челка умело скрывает мелкие морщинки на лбу, а слои и сама прическа подчеркивает достоинства внешности, отвлекая внимание от дефектов и недостатков.



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